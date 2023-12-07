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14:36, 7 декабря 2023Россия

Расшифрована запись в тетради открывшей стрельбу школьницы

«Лента.ру»: запись в тетради открывшей стрельбу ученицы оказалась конспектом

Фото: Андрей Мазунин / РИА Новости

Запись о встрече с другом, которую обнаружили в тетради ученицы, открывшей стрельбу в брянской школе, оказалась конспектом урока по русскому языку. «Послание» расшифровали корреспонденты «Ленты.ру».

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале опубликовал фотографии содержимого рюкзака школьницы. На снимке из тетради восьмиклассницы запечатлены записи о встрече с другом.

Запись из тетради открывшей стрельбу школьницы

Запись из тетради открывшей стрельбу школьницы

Telegram-канал Александра Хинштейна

Однако, по мнению корреспондентов «Ленты.ру», девочка не строила планов о встрече с неким компаньоном, а лишь изучала русский язык.

В тетради написаны две фразы: «Я буду рад встретиться с другом» и «Мне нужно будет обязательно встретиться с другом». При этом в предложениях двумя линиями подчеркнуты сказуемые: «буду рад встретиться» и «нужно будет встретиться». Рядом изображены схемы-пояснения, обозначающие состав сказуемых: «быть + кр. прил. + н. ф.» и «быть + к. с. + н. ф.». То есть «быть + краткое прилагательное (рад) + начальная форма глагола» и «быть + категория состояния (нужно) + начальная форма глагола».

Восьмиклассница напала на учеников гимназии № 5 утром в четверг, 7 декабря.

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      Екатерина Смирная
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