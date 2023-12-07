Депутат показал фото с вещами открывшей стрельбу в Брянске ученицы

Хинштейн: на месте стрельбы в брянской школе нашли рюкзак и коробку патронов

На месте стрельбы в брянской школе были обнаружены вещи нападавшей ученицы. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Среди них оказались рюкзак, тетради, учебники, бутылка с неизвестной жидкостью, а также коробка патронов. Кроме того, в вещах восьмиклассницы были найдены записи о том, что ей «обязательно нужно встретиться с другом».

Ранее Хинштейн назвал причиной произошедшей в брянской гимназии стрельбы халатное отношение к хранению огнестрельного оружия. Он напомнил, что в законодательство не так давно ввели ответственность для владельцев оружия за его небрежное хранение.

Восьмиклассница напала на учеников гимназии №5 утром в четверг, 7 декабря. Девочка ранила шесть школьников, от полученных травм один из них не выжил.