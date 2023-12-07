Женщины перечислили мужчинам неочевидные факты о своих телах

Пользовательницы форума Reddit перечислили мужчинам факты о своих телах, которые считают неочевидными для противоположного пола. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

Многие женщины подробно рассказали в комментариях, как проходят их менструации.

Не каждые месячные одинаковы. Один месяц ужасные, другой — не такие ужасные TemperatureTop246 пользовательница Reddit

Когда мы во время месячных носим прокладки, долго сидим и встаем, то чувствуем, как скопившийся сгусток крови вытекает. Поэтому мы посещаем уборную и проверяем, нет ли протечки Plus-Implement пользовательница Reddit

Другие пользовательницы опровергли некоторые расхожие стереотипы о своей груди, а заодно указали на некоторые необъяснимые явления, связанные с ней.

Размер груди не связан с объемом производимого грудного молока dairyqueenlatifah пользовательница Reddit

У женщин бывают случайные острые простреливающие боли в груди — неизвестно почему. Называется масталгия, и это отстой AuntiKrist пользовательница Reddit

Также женщины подсказали мужчинам, где находится их мочеиспускательный канал.

Над вагиной, под клитором, проще говоря, между ними. Женщины не писают из вагины. И не волнуйтесь об уретре во время секса. У мужчин там много нервных окончаний, а у женщин — нет calm_chowder пользовательница Reddit

Ранее пользователи Reddit обсудили поступки своих гостей, которые считают самыми странными. Один из комментаторов вспомнил, как неделю в его доме жил друг семьи. В конце срока пребывания компьютер хозяина вдруг стал работать подозрительно медленно из-за того, что гость скачивал порно.