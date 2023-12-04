Мужчины и женщины обсудили самые странные поступки своих гостей

Мужчины и женщины на форуме Reddit обсудили поступки своих гостей, которые считают самыми странными. Своими историями они поделились в разделе AskReddit.

Один из комментаторов вспомнил, как неделю в его доме жил друг семьи. В конце срока пребывания гостя компьютер хозяина вдруг стал работать подозрительно медленно.

Я пригляделся к истории поиска и заметил, что он просматривал и закачивал невообразимо много мультяшного порно. Не знал, как реагировать, но, отвозя его домой, заявил, что больше он к моему компьютеру не подойдет ChickenDinner___ пользователь Reddit

Еще один мужчина рассказал семейную историю — до его рождения в подвале дома его родителей была студия звукозаписи. Однажды родители уехали и оставили присматривать за домом и собакой своего друга.

Это была довольно безумная четырехлетняя немецкая овчарка. Когда родители вернулись, дома все было вверх дном. Месяцами позже отец просматривал файлы на компьютере в подвале и нашел готовую песню, которую друг записал в его отсутствие. Это была песня о собаке mvan246 пользователь Reddit

А один из гостей, упомянутых в комментариях, решил создать хозяевам дома праздничное настроение нетипичным способом.

Друг оставался дома и вдруг посреди лета решил развесить все рождественские украшения tacoxbell пользователь Reddit

Ранее мужчины старше 30 лет поделились на форуме Reddit секретами сжигания жира, откладывающегося в области живота. Многие комментаторы завили, что нужно жестко ограничить себя в поедании фастфуда, а также вредных закусок, например, чипсов.