Жители российского города пожаловались на сосульки в квартирах

Жители Екатеринбурга пожаловались на сосульки в квартирах

Жители одного из домов Екатеринбурга пожаловались на сосульки и снег в своих квартирах. На ситуацию в российском городе обратило издание E1.RU.

Речь идет о новостройке по адресу улица Рощинская, 68. Из-за проблем с регулировкой окон в квартиры попадает снег, а на оконных рамах образуются сосульки. Кроме того, в помещениях очень холодно. Одна из собственниц Ксения рассказала, что обратилась с проблемой в управляющую компанию (УК) «Асто», однако там ей сообщили, что на рассмотрение заявки уйдет до 45 дней.

«Пытались спокойно решить проблему, ругались — толку ноль. Батареи еле теплые, на окнах снег. И эта проблема у многих в доме», — рассказала Ксения. По ее словам, сотрудники компании сослались на то, что россиянка приобрела квартиру экономкласса, поэтому окна могут нуждаться в замене.

В «Асто» заявили, что сейчас ищут решение проблемы. В ближайшее время подрядчики приедут в квартиру Ксении, проведут дефектовку и примут решение. «По поводу сосулек: мы связались с собственником квартиры, он сам не в курсе, что у него, возможно, прорвало батарею. Это не связано с окнами», — добавили представители компании.

Ксения отмечает, что сосульки появились и в квартирах некоторых соседей. Кроме того, похожая проблема наблюдается в новостройке на Академика Ландау, 51. По словам местных жителей, «продувает хуже, чем в старых бараках».

Ранее на юго-востоке Москвы обнаружили «дом-монстр». На попавших в сеть кадрах можно наблюдать жилое здание с наледью на окнах и свисающими сосульками с балконов нескольких этажей.