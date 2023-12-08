Алеся Кафельникова снялась в боди с глубоким декольте

Российская модель Алеся Кафельникова снялась в откровенном образе для новогодней рекламной кампании бренда Bagatelle. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

На размещенных в сторис снимках 25-летняя манекенщица предстала перед камерой, сидя на табурете-стремянке. Она позировала в боди черного цвета, оформленном глубоким декольте и перьями, держа сигарету в руке.

Визажисты сделали в макияже девушки акцент на естественность, оформив небольшие стрелки и нанеся на губы розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, надели на нее светловолосый парик и накрутили пряди на розовые бигуди.

В ноябре Кафельникова также приняла участие в откровенной фотосессии. Знаменитость снялась топлес, позируя перед камерой боком и прикрывая грудь руками.

