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14:23, 30 октября 2023Ценности

Алеся Кафельникова снялась топлес в новой фотосессии

Фото: @demipant / @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова приняла участие в новой откровенной фотосессии. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографа Дмитрия Пантелеева.

24-летняя знаменитость снялась топлес, позируя перед камерой боком и прикрывая оголенную грудь руками. При этом волосы манекенщицы распустила, а из аксессуаров на ней были солнцезащитные очки из ассортимента люксового бренда Chanel. Модель для съемки также надела митенки с монограммой того же модного дома.

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Стилистом выступила Елизавета Курицына, а за макияж отвечали визажисты московского салона красоты Bemont.

В апреле Алеся Кафельникова раскрыла секрет красоты. Модель рассказала, что раз в месяц проходит процедуру чистки лица и прибегает к пилингу. Девушка отметила, что через день занимается спортом и подвергается скульптурированию и моделированию тела с помощью методик Vela Shape и VIP Line.

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      Карина Черных
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