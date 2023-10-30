Алеся Кафельникова снялась топлес в новой фотосессии

Российская модель Алеся Кафельникова приняла участие в новой откровенной фотосессии. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографа Дмитрия Пантелеева.

24-летняя знаменитость снялась топлес, позируя перед камерой боком и прикрывая оголенную грудь руками. При этом волосы манекенщицы распустила, а из аксессуаров на ней были солнцезащитные очки из ассортимента люксового бренда Chanel. Модель для съемки также надела митенки с монограммой того же модного дома.

Стилистом выступила Елизавета Курицына, а за макияж отвечали визажисты московского салона красоты Bemont.

В апреле Алеся Кафельникова раскрыла секрет красоты. Модель рассказала, что раз в месяц проходит процедуру чистки лица и прибегает к пилингу. Девушка отметила, что через день занимается спортом и подвергается скульптурированию и моделированию тела с помощью методик Vela Shape и VIP Line.