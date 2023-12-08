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10:03, 8 декабря 2023Экономика

В Европе решили осложнить компаниям из России и Белоруссии поставки газа

FT: Брюссель разрешит странам ЕС блокировать импорт газа из России и Белоруссии
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

В Евросоюзе подготовили законопроект, который даст участникам блока право запрещать компаниям из России и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах сжиженного природного газа (СПГ). Об этом со ссылкой на текст документа сообщает Financial Times.

Брюссель решил осложнить компаниям из России и Белоруссии поставки газа в страны блока. Разрешение блокировать доступ к инфраструктуре позволит европейским энергетическим компаниям расторгать контракты с поставщиками, не выплачивая компенсацию. В настоящее время блок из 27 государств получает около 12 процентов поставляемого газа из России. На прекращении оставшегося импорта настаивает ряд таких государств, как Польша и страны Прибалтики.

Как отмечают авторы документа, вместо прямого запрета на импорт российского газа, который «мог бы дестабилизировать рынки» и принятию которого сопротивлялись страны, не имеющие альтернативных каналов поставок, принятый Еврокомиссией закон мотивирует членов ЕС диверсифицировать источники топлива.

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«Я знаю, что Бельгия с ее энергетическим терминалом все еще помогает или содействует (поставкам российского газа — прим. «Ленты.ру»), что этот газ все еще поступает. Конечно, нам самим это не нужно, но это необходимо соседним странам», — пояснила министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стрейтен.

В ноябре экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза (ЕС) вырос до 1,75 миллиона тонн. По данным Kpler, Россия побила исторический рекорд поставок в ЕС, установленный в декабре 2022 года (1,737 миллиона тонн). За месяц все отгрузки топлива выросли на 9,3 процента в годовом выражении, до 2,914 миллиона тонн. Самыми крупными покупателями стали Франция (получила шесть отгрузок) и Бельгия (десять партий).

Страны Евросоюза перепродают пятую часть российского сжиженного природного газа. Топливо «перекачивают» с танкеров, курсирующих между Ямалом и северо-западной Европой, на суда в портах Бельгии, Испании и Франции. Топливо перенаправляют в Бангладеш, Китай, Японию и другие страны, не входящие в ЕС.

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      Вячеслав Агапов
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