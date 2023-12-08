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19:42, 8 декабря 2023Ценности

Блогерша уменьшила губы и осталась с внешностью «королевы осиных укусов»

Кадр: @mollyrosetta / TikTok

Блогерша Молли Розетта растворила филлер в губах и осталась с внешностью «королевы осиных укусов». Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что решила вернуть себе естественную внешность и уменьшить губы, которые ранее корректировала путем инъекций. Однако в результате реакции на введенный препарат получила сильный отек. Так, на размещенных кадрах она продемонстрировала изменившееся после процедуры лицо.

«Королева осиных укусов», — пошутила юзерша, отметив, что отек прошел примерно за два дня.

В ноябре сообщалось, что блогерша Гилиана Ава хотела избавиться от филлеров в лице и осталась с отеком. Девушка рассказала, что после увеличения губ произошла миграция упомянутого препарата и он сместился в область под носом, создавая иллюзию усов.

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      Алина Гостева
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