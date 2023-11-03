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20:26, 3 ноября 2023Ценности

Блогерша хотела избавиться от «усов» после увеличения губ и осталась с отеком

Кадр: @GIULIANAAVAA / TikTok

Блогерша Гилиана Ава хотела избавиться от филлеров в лице и осталась с отеком. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 128 тысяч подписчиков.

Девушка рассказала, что после увеличения губ произошла миграция упомянутого препарата и он сместился в область под носом, создавая иллюзию усов. «Губы были слишком большими. Я больше не чувствовала себя естественной. Это была не я», — описала ситуацию юзерша.

Впоследствии инфлюэнсерша решила растворить филлеры, однако после процедуры у нее возник отек. Так, Ава показала на размещенных кадрах чрезмерно объемные верхнюю и нижнюю губу. В то же время она отметила, что практически не испытывала болезненных ощущений.

В октябре сообщалось, что пользовательница сети Кортни Белл удалила филлеры из губ в косметологической клинике и утратила возможность разговаривать. Девушка рассказала, что решила растворить введенный ей ранее один миллилитр препарата. Однако вопреки ожиданиям ее губы не стали меньше, а увеличились в четыре раза из-за отека, который также распространился на язык и шею.

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      Алина Гостева
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