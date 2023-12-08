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17:38, 8 декабря 2023Силовые структуры

Боец ВСУ пойдет под суд за расстрел гражданского автомобиля с белыми лентами

В ДНР боец ВСУ пойдет под суд за расстрел пытавшегося выехать из Мариуполя авто

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) перед судом предстанет боец 1-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Кристофович. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генеральной прокуратуре России.

По данным надзорного ведомства, 28 марта осужденный вел наблюдение за обстановкой с боевой позиции в траншее на открытом участке местности в Мариуполе. В какой-то момент он заметил гражданский автомобиль с пытавшимся выбраться из города мужчиной, на зеркалах машины в знак нейтральности были привязаны белы ленты. Однако боец Кристофович из ненависти к местному населению, которое он считал пророссийским, расстрелял автомобиль из пулемета.

Всего по автомобилю было произведено не менее 20 выстрелов. В результате машина была полностью уничтожена, раны водителя оказались не совместимы с жизнью.

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      Владимир Седов
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