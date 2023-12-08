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14:41, 8 декабря 2023Ценности

Бузова назвала связанное с одной деталью ее внешности достижение 2023 года

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова назвала связанное с одной деталью ее внешности достижение 2023 года. Соответствующее интервью появилось на сайте журнала The Voice.

37-летняя знаменитость рассказала в беседе с репортером издания о своей борьбе с лишними килограммами. По ее словам, в течение года она несколько раз худела и снова поправлялась.

«Я успела похудеть, поправиться, опять похудеть. Это так себе итог. Но в целом, я влезла в боди 2017 года. Это самое главное», — заявила артистка.

Ранее Ольга Бузова оценила свою внешность словами «нравится моя грудь». Поп-исполнительница рассказала журналистам, что не осуждает тех, кто прибегает к услугам пластических хирургов.

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      Карина Черных
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