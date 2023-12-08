Куница пробралась в квартиру россиян и попала на видео

Спасатели в Уфе вернули в лес пробравшуюся в квартиру куницу

В Уфе куница пробралась в квартиру местной жительницы. Об этом говорится в Telegram-канале городской мэрии.

Сообщается, что животное в детской обнаружила дочь россиянки, когда была в квартире одна. Она закрыла дверь в комнату и вызвала спасателей.

Отлавливать куницу приехали сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты города. В течение пяти минут они отловили животное, затем поместили его в переноску и отвезли в лес, где выпустили на свободу.

На опубликованном видео показано, как куница прячется в полке, а затем между кроватью и стеной, а спасатели пытаются поймать ее с помощью петли.

Отмечается, что куница является символом Уфы.

Ранее в квартиру москвичей через вентиляционное отверстие попала ворона. Птица застряла в отверстии вытяжки, прикрытой кухонным шкафом. Спасатели извлекли ворону и отпустили на волю.