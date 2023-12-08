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18:22, 8 декабря 2023Силовые структуры

Москвича задержали за мошенничество при покупке какаду

В Москве задержали мужчину за мошенничество при покупке какаду

Фото: Dieter Pelz / Unsplash

В Москве задержали местного жителя за мошенничество при покупке экзотического попугая. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, мужчина оставил в зоомагазине заявку на покупку желтохохлого какаду. Птицу доставили в магазин, и сотрудница сообщила об этом клиенту. Он попросил оплатить покупку переводом после получения. Продавец согласилась и отправила попугая курьером. Мошенник показал снимок экрана якобы с переводом денег по указанным реквизитам и забрал товар. Однако деньги на счет зоомагазина не поступили, а аферист перестал отвечать. Сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей.

Полицейские нашли обманщика и задержали его, а птицу вернули в магазин. Возбуждено дело по части 3 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

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      Екатерина Кашурникова
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