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19:53, 8 декабря 2023Бывший СССР

На Украине продолжили морить голодом монахов в Киево-Печерской Лавре

УПЦ: полицейские применили силу и отобрали еду у монаха Киево-Печерской Лавры

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Полицейские продолжают морить голодом монахов, находящихся на территории Киево-Печерской Лавры, сообщила Украинская Православная Церковь (УПЦ) в Telegram-канале.

По словам представителей УПЦ, один из граждан принес еду для монахов, заблокированных на территории корпуса №58 Киево-Печерской Лавры, однако передать ее помешали сотрудники полиции. Сначала силовики не пускали внутрь мужчину, а когда встретить его вышел один из монахов, против него применили силу — у него выбили из рук телефон и отобрали пакет с едой.

«Либо выходим, либо заходим, пожалуйста», — произнес один из стражей правопорядка, заталкивая монаха внутрь корпуса.

При этом верующие уточняют, что полицейские отказались представиться и как-либо объяснить причину своих действий. По сообщениям УПЦ, впервые силовики запретили передавать еду внутрь монастыря 12 августа. Тогда правозащитники оценили это как прямые пытки людей голодом.

Киевские власти регулярно предпринимают различные действия, чтобы выжить из корпусов монастыря оставшихся там верующих. Так, в ноябре руководство подведомственного министерству культуры Украины музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» отказалось включить отопление в помещениях религиозного комплекса.

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      Александр Курбатов
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