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12:37, 8 декабря 2023Среда обитания

Названа стоимость самой дешевой комнаты в Москве

Самая дешевая комната в Москве стоит 1,8 миллиона рублей

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Самую дешевую комнату в Москве можно купить за 1,8 миллиона рублей. Об этом говорится в анализе «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Площадь помещения составляет 10,7 квадратных метра. Оно находится на пятом этаже 21-этажного здания, построенного в 2018 году. Квартира включает в себя две небольшие комнаты и подходит для использования в качестве кабинета фрилансера. На объекте также работает охрана.

На втором месте — комната за 2,45 миллиона рублей. Она находится в Зеленограде. В помещении есть собственный кухонный блок, санузел и балкон. На третьем месте оказалась расположенная в Зеленограде комната за 2,5 миллиона рублей. Она требует ремонта.

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На четвертом месте — комната за 2,8 миллиона рублей в Южнопортовом районе. Она также требует ремонта. Отмечается, что помещение имеет отдельный лицевой счет. На пятом месте — комната за 2,9 миллиона рублей в Печатниках. Она расположена в малонаселенной двухкомнатной квартире.

Самая дорогая комната в Москве стоит 18 миллионов рублей. Она находится на Тверской улице, площадь составляет 17 квадратных метров. Отмечается, что из комнаты открывается великолепный вид, также в ней проживал известный художник.

«Рынок комнат в Москве демонстрирует уникальные предложения, отражающие разнообразие и динамичность городской недвижимости. От самых бюджетных вариантов, доступных многим, до эксклюзивных предложений в центре города — каждый покупатель может найти то, что соответствует его потребностям и возможностям», — заявил генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

Ранее россиянам перечислили риски покупки микроквартир. По словам экспертов, после покупки микроквартиры россияне рискуют лишиться нового жилья.

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      Мария Черкасова
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