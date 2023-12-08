Отец попытался сфотографировать голую 14-летнюю дочь и поплатился жизнью

Житель Шри-Ланки поплатился жизнью за то, что попытался сфотографировать свою дочь в голом виде. Об этом сообщает местное издание Daily Mirror.

С 37-летним Сурангой Прадипом Кумаром расправилась его жена. Она бросила ему в лицо горсть перца, а потом ударила ножом. В полиции женщина рассказала, что Кумар вел канал на Youtube и собирал фотографии обнаженных молодых женщин, чтобы популяризировать его.

Мужчина несколько раз пытался сфотографировать и их 14-летнюю дочь, однако жена мешала ему. В конце концов Кумар запер супругу и их общего сына в комнате, и увел девочку, чтобы сделать снимки. Женщине удалось вырваться из запертой комнаты, после чего она набросилась на мужа.

Спасти жизнь Кумара не удалось. Полиция начала расследование.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник полиции из Великобритании совратил сотни девочек, выдавая себя за 14-летнего подростка. 24-летний Льюис Эдвардс, служивший в полиции региона Южный Уэльс, склонил к сексуальным действиям 210 девочек и девушек в возрасте от 10 до 16 лет.

