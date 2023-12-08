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07:05, 8 декабря 2023Из жизни

Отец попытался сфотографировать голую 14-летнюю дочь и поплатился жизнью

Фото: Buddhika Weerasinghe / Reuters

Житель Шри-Ланки поплатился жизнью за то, что попытался сфотографировать свою дочь в голом виде. Об этом сообщает местное издание Daily Mirror.

С 37-летним Сурангой Прадипом Кумаром расправилась его жена. Она бросила ему в лицо горсть перца, а потом ударила ножом. В полиции женщина рассказала, что Кумар вел канал на Youtube и собирал фотографии обнаженных молодых женщин, чтобы популяризировать его.

Мужчина несколько раз пытался сфотографировать и их 14-летнюю дочь, однако жена мешала ему. В конце концов Кумар запер супругу и их общего сына в комнате, и увел девочку, чтобы сделать снимки. Женщине удалось вырваться из запертой комнаты, после чего она набросилась на мужа.

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Спасти жизнь Кумара не удалось. Полиция начала расследование.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник полиции из Великобритании совратил сотни девочек, выдавая себя за 14-летнего подростка. 24-летний Льюис Эдвардс, служивший в полиции региона Южный Уэльс, склонил к сексуальным действиям 210 девочек и девушек в возрасте от 10 до 16 лет.

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      Никита Савин
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