Папарацци сняли Киру Найтли в шапке-ушанке и без макияжа

Папарацци сняли британскую актрису Киру Найтли в необычном образе и без макияжа. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

38-летняя знаменитость была запечатлена в Лондоне вместе со своей матерью Шарман Макдональд. Так, для прогулки звезда «Пиратов Карибского моря» выбрала бордовые спортивные штаны, объемную черную куртку и ботильоны. Кроме того, Найтли надела перчатки, шарф и коричневую шапку-ушанку, оформленную меховыми вставками. Также она взяла с собой огромную сумку-шоппер, а от макияжа отказалась.

Читатели издания восхитились естественным внешним видом актрисы, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Мне нравится ее стиль. Естественная красота», «Она великолепна. Мне нравится видеть знаменитостей просто нормальными», «Она красивая и искренняя. Люблю ее», «Ее простой образ говорит о том, что ей плевать на мнения окружающих», «Настоящая принцесса», — высказывались они.

В октябре Кира Найтли снялась в откровенном образе для корейской версии журнала W. Актриса предстала на размещенных кадрах в ювелирных украшениях модного дома Chanel из коллекции Tweed de Chanel, посвященной твиду.