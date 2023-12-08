Плюс-сайз-модель показала целлюлит на фото в бикини со словами «это часть меня»

Плюс-сайз-модель и основательница собственного бренда пляжной одежды Карина Ирби показала целлюлит на фото в бикини со словами «это часть меня». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке девушка запечатлена в раздельном купальнике розово-оранжевых тонов. При этом она повернулась спиной к камере и продемонстрировала крупным планом несовершенства тела. Кроме того, видно, что на ее лице отсутствует макияж.

В описании к посту манекенщица заявила, что не позволяет упомянутому недостатку во внешности управлять ее жизнью. «У меня всегда будет целлюлит. Неважно, какое количество сахара я сократила. Неважно, сколько шагов я делаю в день и сколько времени провожу в зале. (...) Или как мало я ем или сколько съела. Здесь неважен мой возраст, образ жизни и сон. Несмотря ни на что у меня всегда будет целлюлит. Это всего лишь часть меня и тебя», — поделилась она своими размышлениями.

В октябре приверженка идей бодипозитива блогерша Иззи Роджерс из Великобритании снялась обнаженной и продемонстрировала особенности своей фигуры подписчикам. На размещенных снимках девушка предстала без одежды, показав себя с разных ракурсов. Активистка позировала таким образом, что были видны складки на ее животе и в области между грудью и подмышечной впадиной.