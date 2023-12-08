Путин помиловал двух жителей российского региона

Путин помиловал двух жителей Ростовской области

Президент России Владимир Путин помиловал двух жителей Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона на сайте.

Помилованы мужчина и женщина, говорится в сообщении. Они были рекомендованы к помилованию в июне этого года, указано в публикации.

На сайте правительства региона имеется датированное 22 июня этого года сообщение, в котором говорится о рекомендации к помилованию неких мужчины и женщины. Там говорится, что оба совершили преступления впервые, загладили причиненным вред и имеют положительные характеристики.

Помилование осужденных в правительстве Ростовской области назвали актом гуманизма. Указ президента вступит в силу 11 декабря.

Конституция России закрепляет за каждым заключенным в стране человеком право просить о помиловании. Российский уголовный закон устанавливает, что помилование осуществляет президент России. Помилование является индивидуально определенным актом и не может быть распространено на отдельные категории осужденных, в отличие от объявляемой Госдумой амнистии.

И помилование, и амнистия являются нереабилитирующими основаниями и не снимают с человека вины за совершенное им уголовно наказуемое деяние. В частности, помилованные и амнистированные граждане не могут быть приняты на службу в органы прокуратуры, внутренних дел и Федеральной службы судебных приставов.

Ранее Владимир Путин допустил возможность объявления в России амнистии. «Думаю, что надо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — сказал он на встрече с членами президентского Совета по правам человека.