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02:31, 8 декабря 2023Экономика

Путин предложил страховать долгосрочные инвестиционные счета россиян

Путин предложил страховать долгосрочные инвестиционные счета россиян до ₽1,4 млн
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил страховать долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), сумма страхового покрытия может составлять 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о добровольных накоплениях в негосударственных фондах. Новый инструмент запустят с 1 января 2024 года. Застрахованы государством будут средства объемом до 2,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что с начала этого года россияне стали вдвое чаще страховать автомобили. С января по сентябрь водители оформили 267,4 тысячи полисов ОСАГО. Количество оформленных сделок выросло с 38,8 до 62,1 тысячи в месяц. При этом плата за страховку выросла на 20-25 процентов, с 6,8 до 8,3 тысячи рублей.

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      Юлия Мискевич
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