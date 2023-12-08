Россиянин расправился с 92-летней женщиной ради ее пенсии

На Алтае задержали мужчину, забившего 92-летнюю пенсионерку ради денег

В Бийске 45-летней неоднократно судимый местный житель расправился с 92-летней женщиной ради ее пенсии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Алтайскому краю.

По данным ведомства, полгода мужчина планировал ограбление пенсионерки: он следил за ее образом жизни, узнавал о доходах. Затем россиянин проник в дом, разбив окно, и стал бить ее по голове. Женщина не выжила. Затем он забрал 50 тысяч рублей и сбежал. Отмечается, что деньги мужчина потратил на алкоголь и наркотики.

Утром 6 декабря пенсионерку нашли в доме. Правоохранители задержали подозреваемого и возбудили дело по статье 105 УК РФ. В настоящий момент следователи готовят ходатайство об аресте задержанного и предъявлении ему обвинения.