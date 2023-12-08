Россиянкам назвали способы скрыть неудачную челку

Топ-стилист, партнер L'Oréal Professionnel Paris и арт-директор парикмахерской BLK Максим Рокицкий назвал россиянкам способы скрыть неудачную челку. Соответствующий материал появился на сайте издания The Voice.

По мнению специалиста, исправить ошибку мастера можно с помощью аксессуаров. Для этого могут подойти ободки, крупные заколки или завязанная в бант лента. Кроме того, эксперт посоветовал заплести челку во французскую косу или жгутики.

«Чтобы заплести челку в жгутики, раздели волосы на косой пробор, отдели тонкую прядь, раздели ее пополам и перекрути. Постепенно добавляй маленькие пряди и продолжай закручивать их», — объяснил Рокицкий, предложив зафиксировать готовую прическу заколкой-невидимкой или маленькой резинкой на линии ушей.

Собеседник издания порекомендовал обратить внимание на косой пробор или уложить челку в «мальвинку». Последняя представляет собой прическу с распущенными волосами, верхняя часть которых убрана с лица и завязана в хвостик или пучок.

В октябре парикмахер и колорист Ханна Ривас назвала прически, которые способны скрыть отросшие корни окрашенных волос. В первую очередь специалистка посоветовала присмотреться к объемным кудрям и укладкам, подразумевающим нарочитую небрежность.