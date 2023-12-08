СБУ предъявила обвинения автору просьбы о выдвижении Путина

СБУ предъявила герою ДНР Артему Жоге обвинения в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения герою Донецкой народной республики (ДНР) Артему Жоге через 2 часа после его просьбы о выдвижении Владимира Путина на президентские выборы 2024 года. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Поводом для обвинений СБУ стал тот факт, что Жога занимает должность председателя Народного совета ДНР.

В ведомстве также указали на участие Жоги в рядах ополчения ДНР и его руководство подразделением «Спарта» вместо сына Владимира.

СБУ сообщили Жоге о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: части пятой статьи 111-1 (коллаборационная деятельность) и части первой ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору). В ведомстве отметили, что ранее он был заочно приговорен на Украине к 12 годам лишения свободы за участие в ополчении ДНР.

Ранее Жога спросил о намерениях Путина принять участие в президентских выборах 2024 года. Путин заявил, что будет баллотироваться на пост главы государства, так как «именно сегодня нужно быть с народом».