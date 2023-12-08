В Британии заявили о страхе Европы перед победой России на Украине

The Telegraph: страны Европы испугались приближающейся победы России на Украине

Приближающаяся победа России на Украине испугала страны Европы. Об этом заявил обозреватель Кон Кафлин в материале для The Telegraph.

«Нельзя игнорировать возможность того, что президент России Владимир Путин все же может выйти победителем из этого конфликта со всеми вытекающими последствиями для безопасности Европы», — написал Кафлин.

Обозреватель рассказал о страхе Европы перед победой российских военных на фронте. По его словам, ряд крупных западных экспертов открыто усомнились в готовности НАТО противостоять возможным угрозам, которые могут возникнуть при успехах России на Украине.

«На недавней конференции в Берлине по вопросам обороны рассматривался сценарий армагеддона, согласно которому Европу (...) в потенциальном конфликте с России попросту смоет с лица Земли из-за неспособности Североатлантического альянса защитить восточноевропейский фланг», — добавил автор материала.

Ранее немецкая газета Bild заявила о превосходстве России над Украиной. Издание обратило внимание, что Россия полностью перевела промышленность на военные рельсы и в этом отношении многократно превосходит Украину, которая обречена без помощи западных стран.