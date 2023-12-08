Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:20, 8 декабря 2023Интернет и СМИ

В Британии заявили о страхе Европы перед победой России на Украине

The Telegraph: страны Европы испугались приближающейся победы России на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Приближающаяся победа России на Украине испугала страны Европы. Об этом заявил обозреватель Кон Кафлин в материале для The Telegraph.

«Нельзя игнорировать возможность того, что президент России Владимир Путин все же может выйти победителем из этого конфликта со всеми вытекающими последствиями для безопасности Европы», — написал Кафлин.

Обозреватель рассказал о страхе Европы перед победой российских военных на фронте. По его словам, ряд крупных западных экспертов открыто усомнились в готовности НАТО противостоять возможным угрозам, которые могут возникнуть при успехах России на Украине.

«На недавней конференции в Берлине по вопросам обороны рассматривался сценарий армагеддона, согласно которому Европу (...) в потенциальном конфликте с России попросту смоет с лица Земли из-за неспособности Североатлантического альянса защитить восточноевропейский фланг», — добавил автор материала.

Ранее немецкая газета Bild заявила о превосходстве России над Украиной. Издание обратило внимание, что Россия полностью перевела промышленность на военные рельсы и в этом отношении многократно превосходит Украину, которая обречена без помощи западных стран.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      В России произошли два похожих аварийных случая с двигателями самолетов. Что стало причиной экстренной посадки?

      Примкнувшего к ВСУ актера из «Возвращения Мухтара» убили

      Нефтегазовые доходы России рухнули

      Названа часто игнорируемая болезнь-провокатор рака

      Медведев назвал три особенности шантажа Конгресса США администрацией Байдена

      Тайвань обвинил Китай в подготовке мирного захвата острова через выборы

      В России стало меньше аптек

      Россиянин вонзил нож в глаз любовника жены

      Назван лучший контент 2023 года в России

      Названы нежелательные места для размещения роутера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости