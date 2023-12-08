Украинского военного осудят за приказ обстрелять жилые дома в ЛНР

В ЛНР будут судить украинского военного за приказ обстрелять жилые дома

В Луганской народной республике (ЛНР) суд рассмотрит дело командира 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковника Дмитрия Завадского, приказавшего обстрелять из миномета жилые дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

По данным ведомства, 25 февраля 2022 года по приказу Завадского украинские военные в составе орудийного расчета обстреляли осколочно-фугасными снарядами жилые дома в селе Крымское. Это было сделано с целью уничтожения социальной инфраструктуры, устрашения мирных граждан и расправы над ними. Отмечается, что были повреждены четыре дома, но собственники успели спрятаться — они не пострадали.

Военный обвиняется по статьям о покушении, совершенном группой лиц, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической вражды, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва, повлекшем причинение значительного ущерба.