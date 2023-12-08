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16:22, 8 декабря 2023Россия

Маркетолог поделилась уловками для экономии на Новый год

Маркетолог Кожуро рекомендовала заранее покупать продукты на Новый год

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Для экономии на новогоднем застолье маркетолог Ольга Кожуро в разговоре с «Лентой.ру» рекомендовала комбинировать два подхода: покупать продукты заранее, а также не забывать отслеживать акции в магазинах. Кроме того, эксперт предложила немного пересмотреть праздничное меню.

«Покупка продуктов по акциям позволяет сэкономить деньги, поскольку вы можете получить скидки или дополнительные бонусы. Для отслеживания самых выгодных акций можно использовать различные приложения, чтобы получить лучшую цену на нужные вам продукты», — предложила Кожуро.

Она также посоветовала заранее сформировать праздничное меню и список продуктов. Ему, по словам специалистки, важно строго следовать, чтобы избежать спонтанных и более дорогих покупок в последний момент.

Другой способ экономии, предложенный маркетологом, — использование сезонных продуктов, которые, как правило, стоят дешевле и имеют лучшее качество. Свежие огурцы, к примеру, можно заменить солеными.

«Изучите альтернативные рецепты и блюда. Они могут быть более бюджетными, но не менее вкусными», — рекомендовала Кожуро.

Ранее сообщалось, что средняя цена искусственной ели выросла на 20 процентов относительно аналогичного периода предыдущего года, до 4,4 тысячи рублей.

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