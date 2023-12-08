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19:19, 8 декабря 2023Бывший СССР

В ДНР ликвидировали предполагаемых американских наемников

РИА Новости: военный заявил о ликвидации предполагаемых наемников из США в ДНР

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) ликвидированы несколько предполагаемых американских наемников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одного из отрядов подразделения «Север-V» Южной группировки войск с позывным «Чибилия».

Российский военный заявил, что в районе села Богдановка солдаты встретились с украинскими боевиками, на шевронах которых был изображен флаг Соединенных Штатов. По мнению «Чибилии», отличительные знаки указывали на то, что мужчины были американскими наемниками.

Незадолго до этого подразделение «Север-V» взяло опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от места столкновения.

Многие иностранные наемники, служившие в ВСУ, сейчас стараются покинуть территорию Украины. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, их число будет сокращаться в первую очередь из-за серьезных потерь.

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      Александр Курбатов
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