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14:18, 8 декабря 2023Среда обитания

В российском городе не разрешили снести скандальный памятник Солженицыну

Суд отказал жителю Амурской области в иске о сносе памятника Солженицыну

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Суд отказал в иске жителю Амурской области, который требовал снести скандальный памятник писателю Александру Солженицыну во Владивостоке. О том, что в российском городе не разрешили демонтировать статую, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судебной системы Приморского края.

«Ленинский районный суд Владивостока в удовлетворении иска отказал», — говорится в сообщении. Отмечается, что решение еще не вступило в законную силу.

О том, что мужчина из Тынды подал иск к властям Владивостока с требованием признать незаконной установку памятника Солженицыну и демонтировать его, стало известно в сентябре. Истец обосновал требования тем, что Солженицын является «спорной фигурой в современной России».

Памятник появился на Корабельной набережной Владивостока в 2015 году. Спустя три дня после открытия местный житель Максим Шинкаренко установил на скульптуру табличку с надписью «Иуда» и заявил о намерении добиться демонтажа. Он отметил, что памятник его «возмущает до глубины души». В 2021 году Шинкаренко в очередной раз потребовал убрать объект, однако отказался от своей идеи, когда результаты опросов показали, что большинство демонтаж не поддерживает.

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      Александра Качан
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