В США заметили одну особенность военной техники Украины

Forbes: новые механизированные бригады Украины могут ездить на старых БМП

Новые механизированные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут ездить на боевых машинах пехоты (БМП) 1960-х годов выпуска. Такое мнение высказал журналист издания Forbes Дэвид Акс.

Обозреватель заметил одну особенность, касающуюся военной техники украинской армии. По его словам, на фотографиях, которые выкладывают в аккаунтах некоторых бригад в соцсетях, можно увидеть только старые БМП-1. Однако Акс отметил, что техника может принадлежать учебному корпусу.

«То, что БМП, вероятно, принадлежит учебному заведению, не означает, что новые механизированные бригады также не будут ездить на машинах 1960-х годов выпуска», — высказался журналист. Он добавил, что Украина может иметь сотни подобных боевых машин в резерве.

Ранее боец ВСУ заявил, что США поставляют Украине только старую технику вместо финансовой помощи. По его словам, этого недостаточно в условиях большой линии фронта.