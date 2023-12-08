Атлантический океан нагрелся и стал кислее

Frontiers in Marine Science: океан вблизи Бермуд стал теплее и кислее

Ученые Университета штата Аризона выяснили, что Атлантический океан возле Бермудских островов стал теплее и кислее, чем за все время наблюдений. Результаты исследований опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.

В 1988 году на участке примерно в 80 километрах к юго-востоку от Бермудских островов начались комплексные продолжительные наблюдения за океаном, в ходе которых ученые ежемесячно отбирали пробы с поверхности и глубинных слоев океана. Последние результаты мониторинга показали, что поверхность океана в субтропической части северной части Атлантического океана нагрелась примерно на один градус Цельсия за последние 40 лет.

Например, на станции мониторинга BATS температура поверхности океана повышалась примерно на 0,24 градуса Цельсия каждое десятилетие начиная с 1980-х годов. Кроме того, увеличилась соленость океана, а также уменьшилось количество растворенного кислорода, доступного живым водным организмам на шесть процентов. Кислотность океана стала на 30 процентов выше, что может повлиять на способность организмов формировать раковины.

Ранее сообщалось, что ученые Университета Олбани в США и Китайской метеорологической обсерватории Цзянсу обнаружили рост нестабильности атмосферных условий за последние 40 лет.