Военный РФ оценил эффективность дронов-камикадзе ВСУ

ТАСС: 90 процентов дронов ВСУ в районе Артемовска не долетели до цели

Военный РФ из бригады «Север» оценил эффективность дронов-камикадзе, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в районе Артемовска. Об этом сообщает ТАСС.

По словам командира антидронового подразделения с позывным Турок, многие дроны противника не долетают до цели. «Если брать из 100 дронов, до цели, может быть, штук 10 долетает», — заметил военный. Турок заявил, что порядка 90 процентов дронов не долетают до цели из-за перепадов высот: «Если оператор запускает с низины, а впереди — высота, связь будет теряться, если не повесить сверху ретранслятор».

Также военный отметил, что беспилотникам эффективно противостоят средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Турок заметил, что ВСУ используют как дроны-камикадзе, так и разведывательные дроны. Также командир антидронового подразделения признал, что украинские военные научились использовать FPV-дроны для сброса боеприпасов и возвращать их назад.

Ранее стало известно, что в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине начали применять беспилотник-камикадзе «Огурец». Беспилотники поставляются комплектами по 5-10 штук вместе с пультом, очками, аккумуляторами и кейсом.