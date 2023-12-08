В зоне СВО начали уничтожать танки уральским «Огурцом»

«Каскад — Урал»: в зоне СВО начали применять беспилотник-камикадзе «Огурец»

В зоне специальной военной операции (СВО) начали применять созданный на Урале беспилотник-камикадзе «Огурец». Об этом со ссылкой на гендиректора екатеринбургского центра спецподготовки «Каскад — Урал» Антона Федоровича сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что первые прототипы FPV-дрона, способного переносить до 2,5 килограмма взрывчатки на расстояние 5 километров, появились на рубеже 2022-2023 годов.

«Он создавался под будущие задачи, смотрели на опережение. Почему такое название? Все названия дронов у наших противников и наших коллег грубоватые, угрожающие, и мы решили пойти по той политике, когда наши друзья будут поражать цель, они будут говорить: "Вот я "Огурцом" уничтожил танк"», — отметил руководитель.

Федорович добавил, что обучение работе с изделием осуществляется бесплатно в Еланском учебном центре. В зону СВО беспилотники поставляются комплектами по 5-10 штук вместе с пультом, очками, аккумуляторами и кейсом.

«Сейчас у нас идет разработка нового десятидюймового дрона, который уже полетит по новым частотам», — сказал Федорович.

В декабре «Известия» со ссылкой на компанию «СтриОт-Бор» из Нижнего Новгорода сообщили, что в России разработали малогабаритный комплекс «Антидрон», предназначенный для обнаружения беспилотных летательных аппаратов.