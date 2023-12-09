Госдеп США одобрил продажу снарядов Израилю на 106 миллионов долларов

Госдеп США одобрил продажу 14 тысяч снарядов Израилю на 106 миллионов долларов

Государственный департамент США одобрил продажу 14 тысяч танковых снарядов Израилю на 106,5 миллиона долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

В военном ведомстве уточнили, что сделка не окажет негативного влияния на обороноспособность США.

Помимо снарядов Израиль также получит сопутствующее оборудование.

Госдепу пришлось воспользоваться чрезвычайными полномочиями, чтобы провести сделку без одобрения Конгресса. 14 тысяч снарядов — часть более крупного пакета помощи Израилю, который в течение длительного времени рассматривается американскими законодателями.

Закон о передаче военной помощи Израилю и Украины был подписан в Белом доме еще в ноябре, однако добиться его одобрения от Сената администрация Джо Байден пока не может.