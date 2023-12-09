В ХАМАС рассказали о разрушении Великой мечети в Газе

Al Ghad: армия Израиля разрушила в Газе Великую мечеть, построенную в V веке

Палестинское движение ХАМАС заявило, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрушила Великую мечеть в секторе Газа (так называют Большую мечеть Омара, мечеть Аль-Кабир). Об этом передает телеканал Al Ghad.

В ХАМАС рассказали, что здание было разрушено из-за израильского авиаудара. По данным Reuters, на фотографиях, предоставленных местными жителями, видны разрушенные стены и обвалившаяся часть крыши. Кроме того, пошла трещина в основании минарета. При этом дату съемки установить не удалось.

Большая мечеть Омара была построена в V веке и находится в старом квартале города Газа. Также в ХАМАС сообщили, что в результате нападений ЦАХАЛ всего было разрушено 104 мечети и три исторические церкви.