ХАМАС заявило о разрушении мечетей и церквей в секторе Газа

ХАМАС: в результате атак ЦАХАЛ на Газу разрушены более 100 мечетей и три церкви

Более 100 мечетей и три христианских храма были разрушены в результате атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на сектор Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление палестинского движения ХАМАС.

Как уточнили военные, израильские силы нанесли удары по большинству исторических памятников в анклаве. «На сегодняшний день в секторе разрушены 104 мечети и три исторические церкви», — подчеркнули в ХАМАС. Движение осудило бомбардировку Большой мечети Омара в городе Газа, одной из древнейших на этой территории.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ ликвидировала половину командиров батальонов ХАМАС в секторе Газа.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви назвал возможные сроки завершения военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. По его словам, для достижения поставленных целей необходимы недели или даже месяцы.