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04:34, 6 декабря 2023Мир

В Израиле назвали сроки завершения военной операции в секторе Газа

Посол Израиля в РФ Бен Цви: операция в Газе может занять недели или даже месяцы

Фото: Ahmed Zakot / Reuters

Посол Израиля в России Александр Бен Цви назвал возможные сроки завершения военной операции Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в секторе Газа. По его словам, для достижения поставленных целей необходимы недели или даже месяцы, сообщает ТАСС.

«Планирование зависит от успехов по военной части. Эти вопросы я не могу прокомментировать», — заявил дипломат.

При этом он согласился с тем, что действия израильских военных в анклаве могут затянуться как на недели, так и на месяцы.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг возможность международного участия в демилитаризации сектора Газа, отметив, что обеспечить это сможет лишь ЦАХАЛ. Глава государства подчеркнул, что ни одна международная сила не может нести за это ответственность.

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      Марина Совина
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