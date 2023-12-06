В Израиле назвали сроки завершения военной операции в секторе Газа

Посол Израиля в РФ Бен Цви: операция в Газе может занять недели или даже месяцы

Посол Израиля в России Александр Бен Цви назвал возможные сроки завершения военной операции Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в секторе Газа. По его словам, для достижения поставленных целей необходимы недели или даже месяцы, сообщает ТАСС.

«Планирование зависит от успехов по военной части. Эти вопросы я не могу прокомментировать», — заявил дипломат.

При этом он согласился с тем, что действия израильских военных в анклаве могут затянуться как на недели, так и на месяцы.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг возможность международного участия в демилитаризации сектора Газа, отметив, что обеспечить это сможет лишь ЦАХАЛ. Глава государства подчеркнул, что ни одна международная сила не может нести за это ответственность.