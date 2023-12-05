Нетаньяху отверг возможность международного участия в демилитаризации Газы

Нетаньяху: демилитаризацию сектора Газа может обеспечить только Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг возможность международного участия в демилитаризации сектора Газа, отметив, что обеспечить это сможет лишь Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ), сообщает ТАСС.

«Еще одно слово о том, что будет после ХАМАС. Газа должна быть демилитаризована, и эту демилитаризацию может обеспечить только одна сила — Армия обороны Израиля», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что ни одна международная сила не может нести за это ответственность.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог в качестве оправдания большого количества жертв среди мирного населения в секторе Газа заявил, что еврейское государство воюет с палестинским движением ХАМАС ради спасения западной цивилизации.