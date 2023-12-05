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22:10, 5 декабря 2023Мир

Президент Израиля посчитал оправданным большое количество жертв в секторе Газа

Герцог заявил, что Израиль воюет с ХАМАС ради спасения западной цивилизации
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Ицхак Герцог

Ицхак Герцог . Фото: IMAGO / Rudi Gigler / Globallookpress.com

Президент Израиля Ицхак Герцог в качестве оправдания большого количества жертв среди мирного населения в секторе Газа заявил, что еврейское государство воюет с палестинским движением ХАМАС ради спасения западной цивилизации. Об этом он рассказал в интервью MSNBC.

«Это война, которая действительно призвана спасти западную цивилизацию, чтобы спасти ценности западной цивилизации, подвергшиеся нападению со стороны джихадистской сети», — заявил Герцог, добавив, что Израиль делает это ради всего мира.

По его словам, мирных жителей заранее предупреждают об опасности и просят их эвакуироваться в безопасные зоны.

Ранее представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан уличил США и Израиль во лжи о наличии в секторе Газа безопасных зон. По его словам, эти заявления не соответствуют действительности. Он отметил, что еврейское государство превратило весь анклав в зону тотальной войны, нацеленной на женщин и детей.

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      Марина Совина
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