В ХАМАС уличили США и Израиль во лжи о наличии безопасных зон в секторе Газа

Представитель ХАМАС Хамдан: США и Израиль лгут о наличии безопасных зон в Газе

Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан уличил США и Израиль во лжи о якобы наличии в секторе Газа безопасных зон. По его словам, соответствующие заявления не соответствуют действительности, сообщает РИА Новости.

«Во всем секторе Газа нет безопасных зон, несмотря на заявления США и пропаганду [Израиля]», — рассказал он.

Он отметил, что еврейское государство превратило весь анклав в зону тотальной войны, нацеленной на женщин и детей.

Ранее Хамдан назвал условие для продолжения переговоров с Израилем. По его словам, ХАМАС не отпустит оставшихся в заключении заложников без прекращения агрессии Израиля в секторе Газа.