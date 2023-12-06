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15:41, 6 декабря 2023Мир

Израиль заявил о ликвидации половины командиров батальонов ХАМАС в секторе Газа

Правительство Израиля: ЦАХАЛ уничтожил половину командиров батальонов ХАМАС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала половину командиров батальонов палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви, сообщает ТАСС.

«К настоящему моменту ЦАХАЛ уничтожил уже половину командиров батальонов ХАМАС. Войска продолжают продвижение внутри сектора Газа при существенной поддержке с воздуха. Эта кампания уже существенно сократила военные возможности ХАМАС», — отметил он.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви назвал возможные сроки завершения военной операции Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в секторе Газа. По его словам, для достижения поставленных целей необходимы недели или даже месяцы.

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      Семен Александров
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