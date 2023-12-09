Adidas и Reebok вернулись в Россию под новым брендом

ТАСС: Adidas и Reebok начали продавать в России под брендом ASP

В Москве открылся первый магазин ASP, в котором будут продавать товары Adidas и Reebok. Об этом сообщает ТАСС.

Магазин начал работу в аутлете «Белая дача», расположенном в Котельниках. «В 10:00 магазин открыл свои двери, работает в штатном режиме», — рассказал журналистам руководитель отдела маркетинга компании Lestate, которая развивает сеть ASP, Илья Комиссаров.

В торговой точке продаются товары брендов Adidas и Reebok — эти компании ушли из России в 2022 году. «Сейчас в магазине 768 артикулов, ассортимент будет незначительно расширяться, но количество брендов останется неизменным», — отметил Комиссаров. Магазин имеет торговую площадь 1014 квадратных метра.

Журналисты Telegram-канала SHOT сообщили, что цены на продукцию в среднем выросли в два раза с того момента, как бренды покинули российский рынок. «Футбольные бутсы, которые раньше стоили 6 тысяч рублей, теперь — около 15 тысяч. Ценники на Reebok — в районе 11-12 тысяч», — отметили авторы канала.

О появлении в России нового дистрибутора Adidas и Reebok — компании Lestate — стало известно в начале декабря. В организации рассказали, что что расширение розничной сети будет постепенным.