Спрогнозирована полная отмена штрафов за превышение средней скорости

Шкуматов: штрафы за превышение средней скорости отменят, так как они незаконны

Руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов спрогнозировал полную отмену штрафов за превышение средней скорости. Об этом эксперт заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Средняя скорость транспортного средства рассчитывается по времени, потраченного на путь между двумя или несколькими камерами. Петр Шкуматов назвал подобные штрафы инициативой конкретного ведомства. «Все замечания Верховного суда, которые и привели к отмене штрафа за среднюю скорость, ведомством-инициатором проигнорированы», — заметил специалист.

По словам Шкуматова, такие штрафы должны быть отменены по закону, так как при оценке средней скорости не учитывается фактическое место правонарушения: «Не может быть такого, что нарушение совершено где-то на протяжении 20 километров какой-то дороги».

«Если места нет, то и постановление об административном правонарушении выписать просто невозможно, нельзя. Это напрямую запрещено, что постановил Верховный суд», — обратил внимание на правовой парадокс Петр Шкуматов.

Ранее Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД), которые вводят понятие «средняя скорость» и запрещают ее превышать между несколькими камерами. За среднюю скорость ГИБДД перестала штрафовать в 2021 году.