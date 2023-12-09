В Иране заявили о потере актуальности ядерной сделки

Глава МИД Ирана Абдоллахиан: ядерная сделка постепенно утрачивает актуальность

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) или «ядерная сделка» постепенно утрачивает свою актуальность. Об этом заявил Глава Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, передает РИА Новости

«Что касается СВПД, то, поскольку наши красные линии по определенным позициям не были приняты другой стороной, сегодня мы не находимся на пути к подписанию соглашения по СВПД», — сказал министр.

При этом он подчеркнул, что со временем происходит потеря актуальности заключенного соглашения.

Ранее стало известно, что США смогут вернуться к СВПД в том случае, если ядерные инспекторы Организации Объединенных Наций (ООН) получат полный доступ к ядерным объектам Ирана и завершат свой отчет о ядерных испытаниях Тегерана.