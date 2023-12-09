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13:12, 9 декабря 2023Мир

В Париже подростков отправили в тюрьму после убийства учителя из-за карикатур

BFMTV: в Париже подростков отправили в тюрьму после убийства учителя в 2020 году

Фото: Francois Mori / AP

В Париже нескольких подростков отправили в тюрьму после убийства учителя Самюэля Пати в октябре 2020 года из-за его карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом сообщает BFMTV.

Уточняется, что подсудимые получили разные сроки заключения — от 14 месяцев до двух лет. Тех, кто следил за погибшим и указал на него убийце, приговорили к самым суровым наказаниям.

Судебное разбирательство по делу Пати будет продолжено в конце 2024 года. Тогда перед судом предстанут еще восемь человек.

В октябре 2020 года преподавателя Самюэля Пати подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров, который позже был застрелен полицейскими. Причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo на уроке в школе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство учителя терактом. После нападения власти страны усилили внимание к чеченцам и ускорили процесс высылки тех, кто подозревается в радикализации.

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      Зарина Дзагоева
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