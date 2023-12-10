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10:48, 10 декабря 2023Мир

Генсек ООН заявил о подрыве авторитета Совета Безопасности

Генсек ООН Гутерриш: авторитет СБ подорван из-за резолюции по сектору Газа

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Авторитет Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) подорван из-за неспособности выполнить резолюцию Генассамблеи о прекращении огня в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 10 декабря, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на открытии Дохийского форума в Катаре, пишет РИА Новости.

По словам государственного деятеля, на данный момент гуманитарное перемирие установить не удалось, но это не делает призыву к нему менее необходимыми. Гутерреш заявил, что продолжит призывать к прекращению огня на указанной территории.

Кроме того, генсек ООН сообщил, что число пострадавших среди гражданского населения за два месяца «абсолютно беспрецедентно». По его мнению, им угрожают не только военные действия, но и гуманитарная катастрофа с эпидемией болезней.

Ранее сообщалось, что спецборт МЧС России доставил в Москву сотню россиян, эвакуированных из сектора Газа.

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      Олеся Мицкевич
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