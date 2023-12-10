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09:24, 10 декабря 2023Россия

В Москву доставили сотню эвакуированных из сектора Газа россиян

Спецборт МЧС доставил 100 эвакуированных из сектора Газа россиян в Москву

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Специальный борт МЧС России доставил в Москву сотню россиян, эвакуированных из сектора Газа. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

Рейс выполнялся из Египта. В Каир россияне прибыли из палестинского анклава через пункт пропуска «Рафах». Это уже одиннадцатый по счету эвакуационный рейс.

Первые граждане России перешли из Газы на территорию Египта через КПП Рафах 12 ноября. Пункт пропуска пересекли 70 человек, в том числе 27 детей и беременная женщина. Согласование порядка и маршрутов эвакуации длилось неделю, в этом приняли участие российские дипломаты. Из-за отсутствия бензина некоторым россиянам пришлось добираться до КПП на тележках, запряженных ослами.

Всего из палестинского анклава было эвакуировано более тысячи россиян, в том числе 473 ребенка.

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      Варвара Кошечкина
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