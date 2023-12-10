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08:54, 10 декабря 2023Мир

Главы Израиля и США не приедут на инаугурацию нового президента Аргентины

Байден и премьер Израиля Нетаньяху не посетят инаугурацию главы Аргентины Милея
Хавьер Милей

Хавьер Милей. Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Глава США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не приедут на инаугурацию президента Аргентины Хавьера Милея, сообщает РИА Новости.

При этом отмечается, что новый аргентинский лидер считает их главными союзниками, о чем он неоднократно заявлял в ходе своей предвыборной кампании.

В состав американской делегации, возглавляемой главой Министерства энергетики Дженнифер Грэнхольм, войдут: посол в Аргентине Марк Стэнли, заместитель министра транспорта по политическим вопросам Карлос Монхе, помощник председателя Минэнерго по международным делам Эндрю Лайт, а также специальный помощник Байдена и старший директор по вопросам Западного полушария совета национальной безопасности Белого дома Хуан Себастьян Гонсалес.

Россию на инаугурации Милея представит посол Дмитрий Феоктистов. Она состоится в воскресенье, 10 декабря.

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      Марина Совина
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