Главы Израиля и США не приедут на инаугурацию нового президента Аргентины

Байден и премьер Израиля Нетаньяху не посетят инаугурацию главы Аргентины Милея

Глава США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не приедут на инаугурацию президента Аргентины Хавьера Милея, сообщает РИА Новости.

При этом отмечается, что новый аргентинский лидер считает их главными союзниками, о чем он неоднократно заявлял в ходе своей предвыборной кампании.

В состав американской делегации, возглавляемой главой Министерства энергетики Дженнифер Грэнхольм, войдут: посол в Аргентине Марк Стэнли, заместитель министра транспорта по политическим вопросам Карлос Монхе, помощник председателя Минэнерго по международным делам Эндрю Лайт, а также специальный помощник Байдена и старший директор по вопросам Западного полушария совета национальной безопасности Белого дома Хуан Себастьян Гонсалес.

Россию на инаугурации Милея представит посол Дмитрий Феоктистов. Она состоится в воскресенье, 10 декабря.