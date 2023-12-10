Американские БПЛА неоднократно нарушили воздушное пространство Сирии

БПЛА и истребители США девять раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии

Международная «коалиция» во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) Вадим Кулить.

По словам Кутиля, за сутки в районе Эт-Танф зафиксировано девять нарушений двумя парами истребителей F-15, парой палубных истребителей-бомбардировщиков F/А-18 Hornet, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и модульным разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9.

Чиновник подчеркнул, что такими действиями «коалиция» продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий. Кроме того, налеты обостряют обстановку в воздушном пространстве Сирии, заключил он.

Ранее сообщалось, что в ответ на участившиеся нападения на базы США в Сирии и Ираке американские военные нанесли удары по двум объектам в Сирии. В Пентагоне пояснили, что таким образом Штаты показывают всем, что будут защищать своих граждан и национальные интересы.