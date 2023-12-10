Украина захотела получить 150 самолетов от Запада

Представитель ВВС Украины Игнат: Киев хотел бы получить 150 самолетов от Запада

Представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада» назвал желаемое количество самолетов от стран Запада для замены техники советского производства.

По его словам, речь идет о 150 единицах воздушной техники. Игнат уточнил, что данное число обусловлено при полной замене советской техники. Кроме того, он заявил, что Киев хотел бы получить истребитель F-16, который стал бы основным боевым самолетом.

В настоящий момент, как отмечает Игнат, ведутся переговоры со Швецией о передаче истребителей JAS 39 Gripen.

Ранее заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов рассказал, какие российские самолеты представляют угрозу для F-16.